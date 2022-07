Genève: Conseil d’Etat partagé sur la taxation «solidaire» des plus riches

Genève : Conseil d’État partagé sur la taxation «solidaire» des plus riches

Trois ministres se sont opposés à la position adoptée par l’Exécutif sur une initiative pour taxer temporairement les grosses fortunes.

Mauro Poggia, Nathalie Fontanet (ici à l’image) et Serge Dal Busco ne veulent pas de contre-projet.

Désaccord au sein du Conseil d’État genevois. Celui-ci a annoncé vendredi son soutien au principe d’une contribution de solidarité des plus riches pour faire face à la crise, comme voulu par une initiative de la gauche et des syndicats. Toutefois, il a préconisé de ramener, via un contre-projet, la durée de cette perception exceptionnelle à cinq ans au lieu de dix.