Genève: Pierre Maudet à la tête de la santé et de la mobilité

Démissionnaire en 2020, réélu le 30 avril dernier, le conseiller d’Etat Pierre Maudet sera chargé du Département de la Santé et des Mobilités.

Au vu des affaires et des rancœurs qui l’ont concerné par le passé, il semblait impossible que le revenant Pierre Maudet (Libertés et justice sociale) dirige la Sécurité ou encore l’Economie. Cela s’est vérifié: l’ancien magistrat prendra les rênes du Département de la Santé et des Mobilités.