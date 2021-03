Valais : Conseil d’État: six candidats partent pour le second tour

Pour constituer le nouveau Conseil d’État valaisan, six hommes se sont portés candidats pour le deuxième tour. Les résultats seront connus le 28 mars.

Elus à la majorité

Le scrutin de ballottage de l’élection du nouvel exécutif valaisan aura lieu le dimanche 28 mars. Au second tour, seule la majorité simple est exigée, selon un communiqué la chancellerie. Cela signifie que seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix.

Pour rappel, le Conseil d’État est composé de cinq membres. Selon l’article 52 de la Constitution valaisanne, l’un d’entre eux est choisi parmi les électeurs des districts de Conches, Brigue, Viège, Rarogne et Loèche (Haut-Valais), un parmi les électeurs des districts de Sierre, Sion, Hérens et Conthey (Valais central) et un parmi les électeurs des districts de Martigny, Entremont, St-Maurice et Monthey (Bas-Valais). Les deux autres sont choisis sur l’ensemble de tous les électeurs du canton.