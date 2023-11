Conseil fédéral: Alain Berset a songé deux fois à démissionner

Alain Berset dans l’émission «Gredig direkt»

On le sait: Alain Berset quittera ses fonctions en décembre 2023, après 3 législatures, soit 12 années toutes passées à la tête du Département fédéral de l’intérieur. Interrogé dans l’émission «Gredig direkt» de la SRF, le président de la Confédération s’est livré à une rétrospective sur sa carrière, en particulier sur les années Covid.

Des années très difficiles, a-t-il répété, en soulignant qu’il avait dû faire face à des réactions brutales et à de l’hostilité. Une période durant laquelle il a songé deux fois à démissionner. «À deux reprises durant cette période, je suis arrivé à un point où j’ai pensé que si rien ne changeait, si les choses restaient ainsi, je ne serais plus en mesure de faire mon travail correctement», a-t-il déclaré. Mais on a ensuite créé les conditions «pour que je puisse continuer à travailler».

«J’ai vraiment besoin de me reposer» Alain Berset

Le président de la Confédération se montre également autocritique et admet, avec le recul, ne pas avoir été satisfait de toutes les décisions prises. «Il faut aussi savoir qu’il peut y avoir des erreurs. Il faut alors les corriger», a-t-il expliqué. Ce qui était important, c’est qu’il n’était pas seul. «J’étais là avec toute une équipe, avec le département et l’ensemble du Conseil fédéral. Nous avons en outre travaillé en étroite collaboration avec les cantons et l’économie privée».