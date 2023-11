La redevance Serafe baissera à 312 francs en 2027

La redevance va baisser pour la population dès 2027 et ne frappera plus de nombreuses entreprises.

Il y aura plus d’information et de culture mais moins de sport… et moins d’argent. «La SSR doit se transformer», a annoncé le conseiller fédéral Albert Rösti lors d’une conférence de presse mercredi, à l’issue de la séance du Conseil fédéral. Formellement, il a annoncé deux choses: d’une part, le Conseil fédéral va combattre l’initiative «200 francs, ça suffit», qui veut réduire fortement la redevance radio-TV (Serafe) et ainsi les moyens alloués à la SSR. Il ne lui opposera ni contre-projet direct ni indirect. D’autre part, il veut quand même faire baisser la redevance, mais jusqu’à 300 francs, comme cela avait fuité dimanche dans la presse.