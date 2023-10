Le Grison Jon Pult en lice pour la succession d’Alain Berset

Le Grison, qui fêtera le 12 octobre ses 39 ans, veut contribuer à renforcer la cohésion du pays, a-t-il déclaré. Raison pour laquelle il souhaite devenir conseiller fédéral. Il souhaite également s’engager pour la sauvegarde du système de santé et contre la hausse des coûts dans ce domaine. Il a également évoqué la politique environnementale et le maintien de bonnes relations avec l’UE. «La diversité et la cohésion marquent ma vie», a-t-il encore déclaré. Sa pensée, ses sentiments et ses actions sont marqués aussi bien par le côté urbain que par le côté rural, a-t-il ajouté.