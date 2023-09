Conseil fédéral: Le PS fixe la procédure pour la succession Berset

A noter encore le Groupe socialiste a élu vendredi les conseillers nationaux Samuel Bendahan (PS/VD) et Samira Marti (PS/BL) pour coprésident le groupe parlementaire du PS. Seuls candidats, leur élection a été une simple formalité. Ils succèdent à Roger Nordmann (VD) qui quitte ses fonctions après près de huit ans à ce poste. «Le Groupe socialiste a choisi de nous faire confiance, avec Samira et de nous confier ensemble sa présidence. Nous nous réjouissons de tout faire pour améliorer le quotidien des gens, et remercions infiniment Roger Nordmann pour son immense travail ces 8 dernières années», a tweeté Samuel Bendahan.