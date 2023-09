Conseil fédéral: Le Zurichois Daniel Jositsch candidat à la succession de Berset

C’était dans l’air depuis l’annonce samedi des modalités par le PS de la course à la succession d’Alain Berset . En effet, le conseiller aux États zurichois Daniel Jositsch avait convoqué les médias, ce mardi, à ce sujet. Et c’est confirmé: le sénateur socialiste est le premier papable sérieux à se déclarer pour remplacer le Fribourgeois au Conseil fédéral.

«J’ai la volonté et l’envie de travailler au sein de l’exécutif pour le bien du pays. J’apporte une longue expérience professionnelle et politique», a-t-il affirmé devant la presse. «Je n’ai jamais siégé dans un exécutif cantonal, mais je suis président de la Société suisse des employés de commerce. Je connais donc l’environnement économique d’une grande association», a-t-il avancé. Et de préciser qu’il s’est rendu la semaine dernière, dans le bureau d’Alain Berset, pour se faire expliquer ce qui l’attendait.

«J’accepterai la décision du PS»

On se souvient que Daniel Jositsch s’était déjà présenté, contre l’avis de son parti, à la succession de Simonetta Sommaruga en novembre dernier. Il avait jugé discriminant le fait que le groupe parlementaire ait voulu un ticket 100% féminin. Et il avait obtenu 58 voix lors de l’élection en décembre. «Ce n’est que si mon groupe me désigne pour ce poste que je me présenterai», déclare cette fois le Zurichois. «J’accepterai sa décision, indépendamment de la personne qu’il placera sur le ticket».