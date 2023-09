Conseil fédéral: Les femmes PS ont oeuvré en secret pour être en lice elles aussi

En effet, depuis la démission d’Alain Berset en juin dernier, les femmes socialistes se sentent écartées de la course au gouvernement car la plupart des gens estiment que le second fauteuil du PS doit revenir à un homme. Appuyées par les ex-conseillères fédérales Ruth Dreifuss et Simonetta Sommaruga, elles auraient donc œuvré en coulisses pour pouvoir figurer elles aussi sur le ticket officiel, selon la «NZZ am Sonntag».