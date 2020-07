Tekashi 6ix9ine

Conseillé par ses avocats, il fait le mort sur le Net

Tekashi 6ix9ine est en résidence surveillée jusqu’au 1er août 2020. Ses hommes de loi lui ont demandé de ne

plus rien poster en ligne au moins jusqu’à cette échéance.

Le fantasque rappeur américain a l’habitude d’être hyperactif sur les réseaux. Or, depuis le 22 juin 2020, il n’a plus rien posté. Tekashi 6ix9ine, 24 ans, a dit à TMZ qu’il avait «temporairement désactivé» son compte Instagram jusqu’à la fin de sa période en résidence surveillée, le 1er août 2020, pour sa propre sécurité et sur le conseil de ses avocats.

«Il pourrait par erreur divulguer des infos cruciales sur sa localisation», a avancé son équipe juridique. Tekashi a affirmé que dès qu’il pourra réutiliser les réseaux sociaux, il va de nouveau «troller ses haters». «Je ne quitterai pas non plus ma ville natale de New York», a-t-il insisté, ajoutant que ses avocats étaient contre. «Je me baladerai dans les rues comme Trump», a affirmé celui qui avait balancé ses potes de gang durant son procès tout en précisant qu’il a engagé 22 gardes du corps, tous d’ex-policiers, et acheté cinq SUV blindés.