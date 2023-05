Vaud: Conseiller en assurance cocaïnomane pas rassurant au volant

Un automobiliste qui roule feux éteints au milieu de la nuit, qui circule vite sur une route étroite où deux voitures se croisent difficilement et n’obéit pas aux ordres de la police… Tous les ingrédients étaient réunis pour qu’un accident survienne lors d’une course-poursuite avec la gendarmerie, entre Yverdon-les-Bains et Grandson (VD) en janvier.

Malgré le «Stop police», les feux bleus et la sirène, Alex* ne s’est pas arrêté. Arrivé à hauteur de la gare de Grandson, il a heurté la bordure droite du trottoir avant d’éviter de justesse un mur. En excès de vitesse sur la Rue basse, la collision frontale avec un bus postal a été frôlée. Si la voiture a fini par s’immobiliser à Corcelettes, sur la commune de Grandson, ce n’est pas parce qu’Alex avait enfin entendu raison. Un pneu désagrégé l’y a obligé. Le conseiller en assurance est alors sorti de la voiture pour s’enfuir à pied en enjambant une clôture métallique.

Champignons hallucinogènes

Environ 200 mètres plus loin, la police l’a interpellé. Mais Alex a continué à donner du fil à retordre aux agents qui ont dû l’envoyer au sol afin de le maîtriser et le menotter. Durant la fouille, près de deux grammes de coke ont été retrouvés sur cet adepte de consommation récréative de stups. La prise de sang et l’analyse d’urine ont révélé des quantités supérieures à ce que la loi permet au volant. Il avait également commandé sur internet des psilocybes (champignons hallucinogènes).