Grève des femmes - Conseiller national UDC, il s’insurge contre le «club de lesbiennes»

La confrontation entre les féministes et le conseiller national a pris tant de vigueur qu’un membre des forces de l’ordre a dû venir les calmer.

«Ruhe jetzt!»

Selon des témoins, une poignée d’entre elles sont allées à sa rencontre pour s’expliquer. Un policier a dû intervenir pour écarter les manifestantes et exhorter le politicien à cesser de crier. Mais l’homme n’aurait pas été très chaud à l’idée et aurait alors enchaîné en criant «UDC! UDC!», avant d’enfin consentir au silence.

Mardi, l’élu a refusé de répondre aux maintes demandes des médias alémaniques pour commenter l’affaire. Dès la publication de l’anecdote en soirée, les réactions ne se sont pas fait attendre. L’Organisation suisse des lesbiennes (LOS) a envoyé mercredi à l’aube un communiqué et y juge qu’il s’agit là d’une «attaque ratée».

Bienvenue au club

D’abord, parce que par un procédé de réappropriation linguistique, le terme «lesbienne», qui était d’abord une injure, a été revendiqué par les lesbiennes et a perdu de son caractère injurieux. «L'insulte supposée du conseiller national a manqué son but», dit la conseillère nationale socialiste Tamara Funiciello dans le communiqué.

De plus, la LOS met en avant les liens étroits qu’entretiennent les mouvements lesbiens et féministes. «L’Organisation suisse des lesbiennes est solidaire avec les participantes à la Grève féministe et les invite à devenir membres de son club de lesbiennes», ironise-t-elle.