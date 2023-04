Fribourg: Conseillère fédérale invitée à l’école: l’UDC se fâche, le PS s’excuse

La venue de la Conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider au Cycle d’Orientation de la Gruyère, le 1er mai, suscite des crispations politiques. Les députés UDC Roland Mesot et Nicolas Kolly voient derrière cette visite «une invitation partisane, avec en-tête du Parti socialiste bullois» et à l’insu du Conseil d’Etat.

Les deux élus dénoncent une violation de la neutralité politique en milieu scolaire. «Nous nous trouverons dans une situation d’intervenants issus du même bord politique, y compris l’animatrice, sans débat et sans arguments contraires», ont dénoncé les deux élus UDC dans leur intervention parlementaire.

Canton pas consulté

«La Direction de la formation et des affaires culturelles a appris, mardi dernier, l’organisation de cette visite. Un parti politique n’est pas habilité à organiser ce genre d’événement dans une école et à proposer un programme de visite sans en référer aux autorités scolaires», a déclaré le bureau d’information de la Chancellerie.

Les excuses du PS

Les autorités ont notamment rappelé que «la présence d’invités officiels ou de médias, dans le cadre d’un événement qui doit rester scolaire, doit être préavisée par ces mêmes autorités scolaires». Du coup, ont-elles décidé, «la partie officielle prévue le 1er mai au CO de la Tour-de-Trême, c’est-à-dire en présence des invités politiques et des journalistes, ne pourra pas être organisée dans l’école durant le temps scolaire».

Vendredi matin, le PS Bulle a fait une sortie publique pour «présenter des excuses aux personnes qui auraient été inquiétées par ses démarches entreprises de bonne foi.» Le parti admet que la mise sur pied de cette visite a été émaillée de «maladresses organisationnelles» et informe que «la présence des médias n’est plus possible». Les autorités scolaires, elles, se disent favorables à une rencontre entre la Conseillère fédérale Baume-Schneider et une délégation d’élèves dans les murs de l’école.