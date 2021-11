COP26 : Conseillers fédéraux en avion pour la conférence sur le climat

Pour se rendre à Glasgow, en Ecosse, où se tient la Conférence sur le climat (COP26), la délégation suisse s’est séparée en deux groupes: sept employés de l’administration fédérale sont passés par le rail, trois conseillers fédéraux par les nuages.

Trois conseillers fédéraux préfèrent ne pas perdre de temps et ont donc pris le moyen de transport le plus rapide. Image d’illustration.

Le journal alémanique « SonntagsZeitung » révèle que sept fonctionnaires de l’Office fédéral de l’environnement, membres de la délégation se rendant en Ecosse, ont pris le train. Le trajet dure 16 heures, avec escales à Paris et Londres. C’est une manière de montrer l’exemple, car le règlement n’impose ce moyen de transport que pour les parcours de moins de six heures.

Trois sages en avion

Les conseillers fédéraux Guy Parmelin et Ueli Maurer ont opté pour un véhicule plus rapide et coûteux en gaz à effet de serre: l’avion. En l’occurrence, celui du Conseil Fédéral. Ils seront suivis, la semaine prochaine et de la même manière, par la ministre de l’énergie et de l’environnement Simonetta Sommaruga.