Conseils: Ce qu'il faut savoir avant de se faire tatouer au poignet

Vous avez décidé de sauter le pas et de vous faire faire un tatouage, ni trop grand ni trop visible. Le poignet semble donc a priori l’endroit idéal pour un tatouage petit et discret. Mais, attention, vous n’êtes pas à l’abri d’une erreur, surtout s’il s’agit de votre premier tatouage. Yasna Ishaque, artiste tatoueuse et propriétaire du salon Vergiss Mein Nicht, à Arth, nous révèle les erreurs qui guettent les novices.

1. Le mauvais endroit

Que vous souhaitiez vous faire tatouer sur la face interne ou externe du poignet, il n’est pas forcément évident de trouver le bon endroit pour un résultat esthétique et durable. Les demandes de tatouage au niveau de l’articulation du poignet sont très fréquentes. Pour obtenir le meilleur résultat possible, Yasna Ishaque a sa propre technique: «Je plie le poignet vers le haut et vers le bas et je regarde à quel endroit se forment les plis de la peau. Je ne pique qu’en dessous de ces plis», explique-t-elle. Ça évite au tatouage de s’étaler. Un phénomène qui risque également de se produire lorsque les veines sont protubérantes. Par conséquent, Yasna Ishaque préconise toujours «un endroit où la peau est plane».