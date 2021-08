Royaume-Uni : Conseils d’administration: les femmes gagnent 73% de moins

Une étude publiée lundi montre que dans les grandes entreprises du Royaume-Uni, l’écart salarial entre les hommes et les femmes est plus marqué qu’ailleurs.

Dans les conseils d’administration des grandes entreprises au Royaume-Uni, l’écart salarial entre les hommes et les femmes est nettement plus grand que la moyenne sur le marché du travail (image d’illustration).

Les femmes dans les conseils d’administration des grandes entreprises au Royaume-Uni touchent une rémunération 73% inférieure à celle de leurs collègues hommes, un écart bien plus élevé que dans le reste du marché du travail, révèle une étude publiée lundi. Une administratrice d’un groupe de l’indice vedette FTSE-100 de la Bourse de Londres gagne en moyenne 237’000 livres (environ 297’000 francs suisses) par an, selon le cabinet de conseil New Street Consulting Group.