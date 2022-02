CONTRE LES DEMANGEAISONS ETC.: – Conseils de lavage pour personnes à peau sensible

Des erreurs commises en faisant la lessive peuvent déclencher des sensations désagréables chez les personnes à peau sensible.

CONTRE LES DÉMANGEAISONS ETC.: : Conseils de lavage pour personnes à peau sensible

Vous arrive-t-il d’avoir la peau sensible? La façon de laver votre linge pourrait faire la différence.

Les facteurs déclenchant des peaux sensibles sont nombreux. Cela va des produits cosmétiques que vous achetez à la matière de votre oreiller en passant par le gel douche que vous utilisez. Mais la façon de laver votre linge a également une grande influence sur votre peau.

Les personnes à peau sensible sont particulièrement sujettes aux éruptions cutanées, à la sécheresse, à la dermatite de contact et à d’autres irritations de la peau qui peuvent aussi être déclenchées par les détergeants ou les adoucissants, par exemple. Voici six conseils pour un linge respectueux des peaux fragiles.

Lavez les vêtements neufs avant de les porter

Les vêtements neufs doivent être lavés pour diverses raisons: d’une part, parce que la pièce risque d’avoir été portée par de nombreuses personnes, d’autre part, parce que les vêtements neufs sont traités avec des produits chimiques susceptibles d’être nuisibles pour la peau. Pour éliminer les produits chimiques, les teintures et les éventuelles bactéries et allergènes des vêtements neufs, vous devez absolument les laver avant de les porter pour la première fois.

Vous revenez d’une sortie shopping et n’avez qu’une envie: porter sans plus attendre les dernières pièces que vous venez d’acquérir? Ça peut se comprendre, mais vous devez absolument les laver avant. imago images/Image Source

Utilisez moins de lessive

La plupart des gens ont tendance à surdoser la lessive. Cela peut être nuisible à la peau, car si des résidus de lessive restent dans les textiles, cela peut irriter davantage votre peau. Cela peut également arriver avec des produits sans parfum et sans colorant, c'est pourquoi il faut lire les indications de dosage plutôt deux fois qu’une et en cas de doute, plutôt réduire la dose de lessive. C’est non seulement meilleur pour la peau, mais aussi pour le portemonnaie.

Rinçage supplémentaire

Si vous avez, de manière générale, tendance à mettre trop de lessive, vous pouvez résoudre ce problème de résidus de savon en lançant un cycle de rinçage supplémentaire. La plupart des lave-linge récents sont dotés de l’option de rinçage supplémentaire (ou «rinçage plus»), permettant d’éliminer les derniers résidus de lessive.

Les résidus de lessive sont susceptibles d’irriter les peaux sensibles. PantherMedia / Bowonpat Sakaew

Utilisez une lessive spéciale

Il existe différentes lessives pour les peaux (extra)sensibles. Les parfums et les colorants contenus dans les lessives courantes peuvent provoquer des démangeaisons. Il existe également d'autres substances réputées provoquer des irritations cutanées, telles que le dioxane, les sulfates et les phtalates, mais aussi le chlorure d'ammonium.

En outre, les lessives liquides sont considérées comme un meilleur choix pour les peaux sensibles, car elles laissent moins de résidus que les poudres.

Renoncez à l’adoucissant

Les adoucissants et les lingettes pour sèche-linge sont censés adoucir le linge après lavage et faire en sorte qu'il sente particulièrement bon. Pour ce faire, ils sont composés de toute une série de produits chimiques, de parfums et de colorants qui peuvent irriter la peau. Le vinaigre blanc est un substitut populaire aux adoucissants, qui a l’avantage d’adoucir le linge sans provoquer d'irritations de la peau. Il faut toutefois savoir que le vinaigre blanc peut, à la longue, endommager la machine à laver.

Même s’il n’y a rien de plus agréable que la douceur de serviettes en éponge, il vaut mieux renoncer à l’utilisation d’adoucissants si vous avez la peau sensible. Pexels / Koolshooters

Séparez le linge

Si vous partagez un logement avec des personnes qui raffolent des adoucissants ou ont une préférence pour une certaine lessive (trop agressive pour vous), il ne suffit pas toujours de faire une lessive séparée. Il faut tout particulièrement séparer les serviettes et le linge de lit, car même si le linge est déjà sec, des résidus de lessive peuvent passer sur d'autres textiles.