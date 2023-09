Une erreur de carburant peut coûter cher

Or, les moteurs diesel modernes équipés de systèmes d’injection et de recyclage des gaz d’échappement complexes ne tolèrent pas la moindre goutte d’essence.

Continuer à rouler n’est pas indiqué

Dans les deux cas, il convient d’appeler un service de dépannage ou le garagiste de son choix. En règle générale, le véhicule est remorqué afin de vidanger son réservoir, voire de nettoyer le système de carburant, par mesure de sécurité. Même si la quantité de mauvais carburant dans le réservoir est faible et même si le véhicule est plus ancien, il est rarement possible de refaire le plein de bon carburant et de continuer à rouler.