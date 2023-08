Insalubre, le jacuzzi d’un hôtel des Alpes vaudoises doit fermer

Les teneurs en légionelles, chlorate, carbamide (urée) et trihalométhane dépassaient les limites admises.

Pour la troisième fois, un hôtel des Préalpes vaudoises est contraint de fermer son jacuzzi provisoirement sous ordre de l’Office cantonal de la consommation (OFCO), comme le révèle 24heures . La décision a été prise au printemps dernier, lorsque des analyses ont démontré que le bassin comportait un risque pour la santé des clients de l’hôtel. Le propriétaire de l’établissement avait déjà été condamné pour des faits similaires. En juin dernier, il avait écopé de 60 jours-amendes à 100 francs, avec un délai d’épreuve de deux ans. Il doit aussi débourser 2500 francs de frais de procédure et 2000 francs d’amende.

Plusieurs substances interdites, comme de l’urée, ont été détectées dans le jacuzzi de l’hôtel. C’est la troisième fois que l’hôtel est épinglé pour de tels faits. Une première fois, le 1er mars 2022 puis les 13 et 16 mars 2023. L’OFCO a par conséquent, procédé à une vérification globale du respect des normes en vigueur. Cet audit a permis de divulguer un certain nombre d’autres manquements. Comme le fait que le responsable des produits chimiques de l’établissement n’avait pas de permis officiel. Des tests devant être faits deux fois par an n’étaient pas réalisés par un laboratoire privé. Pour terminer, les zones dites «pieds propres» n’étaient pas séparées de façon assez distincte des zones «pieds chaussés».