Vaud : Considéré comme un casino, le loto en ligne du FC Crissier est interdit

Le club amateur de l’ouest lausannois voulait organiser un loto sur Zoom pour s’adapter à la crise sanitaire. Mais la police cantonale du commerce a mis son holà. Le préjudice financier est considérable.

«Nous voulions mettre un peu d’animation en cette période morose […] et soutenir nos partenaires, sponsors et annonceurs, qui sont tous des commerçants et artisans de la région et qui souffrent aussi.» Sur leur page Facebook, les leaders du FC Crissier ne cachent pas leur déception: le loto en ligne qu’ils avaient prévu ce dimanche sur le logiciel de visioconférence Zoom ne pourra pas avoir lieu.