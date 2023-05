Genève: Consommateurs de crack: des sans-emploi polytoxicomanes

Prix très bas

Cette progression est due à l’arrivée de fabricants-trafiquants qui proposent un produit à un prix bas, inédit jusqu’ici: 10 francs pour une taffe. En conséquence, le nombre de consommateurs a doublé entre 2021 et 2022. Ainsi, le Quai 9, local dédié à la consommation encadrée, a enregistré plus de 17’000 passages l’an passé (47 visites par jour en moyenne), deux fois plus que l’année précédente. Soit le chiffre le plus élevé en Suisse romande.

Nourriture «tous les deux à trois jours»



Les besoins fondamentaux des usagers, pour la plupart des polyconsommateurs déjà précarisés, comme boire, manger et dormir, sont rapidement et sévèrement affectés, indique un communiqué du Département de la sécurité, de la population et de la santé. Presque 100% d’entre eux sont sans emploi, 17% dorment dans la rue, plus de 12% disent se nourrir tous les deux à trois jours et 23% souffrent de troubles du sommeil. En outre, 70% souffrent de problèmes buccodentaires, 48% d’une maladie infectieuse et 44% d’affections cutanées.