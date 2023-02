Economie : Consommateurs pas tant emballés par les produits en vrac en supermarché

Pour réduire les emballages en plastique, critiqués par la clientèle, les grandes surfaces ont installé des stations de remplissage et la vente en vrac de certains produits. Par exemple pour l’eau minérale, la bière et les produits de lessives et d’entretien chez Coop, ou les mélanges de noix chez Lidl. Mais les consommateurs, préférant des achats simples et pratiques, n’ont pas été tant emballés, rapporte la SonntagsZeitung.