Avec l’inflation, les Suisses sont pessimistes pour leur argent

Pas de dépenses inutiles et produits moins chers

Pour faire des économies, 71% des sondés renoncent avant tout à des dépenses inutiles ou achats spontanés. Et 64% disent profiter des rabais autant que possible. Un Suisse sur deux affirme aussi comparer les prix et acheter chez les discounters. «Les gens gardent leur argent en raison de la situation mondiale incertaine et de l’inflation», analyse Michael Kuhn. S’il fallait en venir là, les personnes interrogées se disent prêtes à se passer d’articles électroniques ou connectés (60%). Elles renonceraient aussi à de nouveaux vêtements (60%), aux activités culturelles et sportives (56%), ainsi qu’aux sorties, notamment au resto (56%) . «À budget serré, la majorité préfère garder son smartphone et rester à la mode de la saison précédente plutôt que de renoncer aux vacances ou à leur voiture».