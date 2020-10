«C’est un vrai bond, estiment les SIG, car la baisse moyenne était de 20 GWh les années précédentes.» Selon leur directeur général, Christian Brunier, deux raisons expliquent pareil résultat. La première est liée à un changement de mentalité: «Que l’on parle des individus ou des entreprises, on sent que partout la sensibilité face à l’urgence climatique est plus prononcée qu’avant.»

Seconde raison avancée par la régie publique: son programme éco21 d’incitation et de conseils en matière d’économies d’énergie est plus efficace et plus diversifié qu’avant. Chez les particuliers, cela s’est par exemple traduit par des audits énergétiques dans les appartements et un suivi personnalisé des résidents, pour la mise en place de mesures pratiques qui permettent de réduire la consommation d’électricité (utilisation de multiprises plutôt qu’allumer et éteindre chaque pièces individuellement ou encore éviter l’installation sur le balcon de frigo, qui dès lors surconsomme).