El Tony Mate: le producteur réagit aux alternatives bon marché sur le marché

Alors qu’El Tony Mate s’est hissé parmi les boissons culte du pays, les discounters et grands distributeurs lancent leurs propres versions. Le producteur original réagit.

Consommation : El Tony réagit aux copies pas chères de sa boisson dans le marché

L'original à gauche et les nombreuses alternatives à droite. 20min/Dominic Forstenhauser

Migros, Coop, Aldi et Lidl ont chacun développé leur maté maison. Une canette d’El Tony coûte environ 1,90 franc, tandis que les copies se vendent autour de 1 franc. La Migros n’en est pas à son coup d’essai: après Mivella (version maison de Rivella) ou le café Zaun, elle tente désormais de s’imposer avec Lamate. Coop, Lidl et Aldi complètent l’offensive avec leurs propres recettes.

«Nous avons déclenché le boom»

Chez Intelligentfood, le producteur d’El Tony à Rotkreuz (ZG), on reste serein. Pour la cheffe marketing Saskia von Moos, l’arrivée de ces copies est même «une confirmation du travail de pionnier» accompli: «El Tony a déclenché le boom du maté en Suisse et établi une nouvelle génération de natural energy drinks.»

Elle estime que la multiplication des marques augmente la visibilité du produit et attire davantage de consommateurs. Mais elle insiste sur la différence de qualité: infusion de maté fraîchement préparée (pas d’extraits ni de sirops), une variété cultivée depuis près d’un siècle dans une ferme en Argentine, ingrédients naturels, sans conservateurs ni acidifiants artificiels et sucre de canne bio. Selon elle, c’est «ce goût rond et riche» qui distingue le produit original des versions «d’entrée de gamme». Von Moos assure qu’El Tony continue de croître «malgré, ou grâce, à la concurrence», et voit encore «un fort potentiel en gastronomie et dans le commerce».

Ce que disent les grands distributeurs

Face à l’intérêt croissant pour le maté, les enseignes affirment répondre à une demande réelle: Aldi Suisse parle d’un produit «propre, adapté aux préférences des clients». Coop assure créer ses recettes «de manière indépendante». Lidl Suisse met en avant un maté «bon marché mais de qualité». Migros revendique une recette «unique» et un design propre pour Lamate, présenté comme «une alternative attractive et déjà très populaire».