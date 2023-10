Consommation: Les kebabs lémaniques ont trop de germes

Le magazine de consommation K-Tipp a fait tester 21 kebabs provenant de sept des huit plus grandes villes du pays. Les analyses ont porté sur le nombre total de germes, notamment les souches bactériennes Escherichia coli (une bactérie intestinale) et Bacillus cereus, ainsi que sur les germes aérobies mésophiles (levures et moisissures). Dans onze fast-foods, le nombre total de germes autorisés était nettement dépassé et un douzième cas présentait un nombre de Bacillus cereus trop élevé. En trop grand nombre, cette bactérie peut empoisonner les aliments et provoquer des vomissements ou des diarrhées. Au total, ce sont donc douze échoppes qui présentaient des produits avec un taux de germes jugé problématique. Parmi elles, les trois lausannoises et les trois genevoises.