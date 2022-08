Football: Constantin: «Jusqu’à 17 h 50, je n’avais aucune certitude»

Christian Constantin et le FC Sion ont finalisé l’arrivée de Mario Balotelli mercredi. Parole au président. Marc Schumacher/freshfocus

Christian Constantin, Mario Balotelli est-il officiellement un joueur du FC Sion?

Tous les papiers ont été déposés entre 17 h 55 et 17 h 59 à Berne et la Swiss Football League nous a confirmé la bonne réception dans les temps (ndlr: le marché des transferts internationaux fermait à 18 h mercredi). Nous avons un accord signé avec Adana Demirspor (ndlr: où Balotelli disposait d’un contrat valable jusqu’en 2024) et Mario s’est engagé pour deux ans chez nous. Seules les dernières formalités administratives doivent encore être transmises à l’international.

Quel est votre regard sur ce transfert?

C’est clairement le plus gros transfert depuis mon arrivée en 1992. On parle d’un attaquant qui aurait pu prétendre à un Ballon d’Or et qui n’a que 32 ans; donc d’une catégorie de joueur à laquelle nous ne sommes pas habitués en Suisse. Gennaro Gattuso? Ce n’était pas pareil. Il avait déjà deux ans de plus quand il est arrivé chez nous en 2012.

À quel genre d’accord êtes-vous parvenus sur le plan salarial?

À quelque chose de supérieur à ce que je voulais et d’inférieur à ce que demandait Mario au départ.

Mario Balotelli vous a-t-il aidé à boucler le deal avec son club en Turquie, qui réclamait 3,2 millions d’euros pour ce transfert?

Mario a fait des efforts et nous a aidés sur tous les plans.

À quel point ce transfert a-t-il été compliqué à réaliser?

Avec Mario, on était d’accord depuis un mois et demi. Ça a été plus compliqué avec son club. Il y avait du poker menteur. Mais c’est normal dans ce genre de cas.

Avez-vous douté durant cette dernière journée de mercato?

Avec Mario non. Il était là hier soir. Il a dormi ici la nuit dernière. Aujourd’hui, on vous l’a simplement caché toute la journée (ndlr: il a seulement été aperçu à la Porte d’Octodure à l’approche de la deadline, après être entré par l’arrière). Pour le reste, ça s’est passé comme ça se passe dans ce genre de cas. Jusqu’à 17 h 50 et la réception des papiers d’Adana Demirspor, je n’avais aucune certitude.

Comment est née cette idée?