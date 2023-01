Football: Constantin: «La place du FC Sion est en première ligue»

Je n’ai jamais laissé sous-entendre le contraire. Donc oui, je vous le confirme: je ferai encore un championnat professionnel avec mon équipe après celui qui est en cours, et après, fini. D’ailleurs, comme vous le savez, j’ai résilié les contrats qui liaient le club à la ville.

Tout simplement le fait qu’aujourd’hui, le président qui fait tourner la boutique, le mécène, c’est une époque révolue. Maintenant, tu te fais taxer sur l’argent que tu injectes dans ton club pour le faire vivre. C’est toi qui sors les sous, mais on te dit que c’est du bénéfice. Ce n’est plus viable. Soutenir le foot pro devient donc impossible. Et cela, c’est valable pour tout le monde. Pour moi comme pour les éventuels investisseurs étrangers. Pas de droits TV – ou si peu –, pas de mécénat: au bout du compte, il ne te reste que des factures. Donc il faut savoir dire stop à un moment donné.