Fribourg : Constantin taclé par la justice pour avoir financé le… FC Sion

Le président du club de foot est aussi un promoteur immobilier actif à Fribourg. Une affaire de sponsoring s’est finie devant le Tribunal, qui a donné tort au Valaisan. Mais un recours au Tribunal fédéral se dessine déjà.

Christian Constantin aurait-il un peu abusé des vases communicants? C’est ce que semble penser la justice fribourgeoise qui vient de lui donner tort dans une histoire d’impôts, indique le site Frapp. En effet, le président du FC Sion est aussi, entre autres, promoteur immobilier. Une de ses sociétés possède des biens dans le canton de Fribourg, où elle fait l’objet d’une taxation fiscale. Or le service fribourgeois des contributions a refusé de prendre intégralement en compte le montant de 3,7 millions versé au club de foot sédunois au titre de sponsoring, en 2018. Il avait estimé que les dépenses correspondant à ce financement n’avaient pas pu soutenir la promotion immobilière dans le canton de Fribourg et avait retenu un bénéfice plus élevé que celui déclaré par la société de Constantin pour établir sa taxation.