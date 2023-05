Science: Constatant de l’éco-anxiété dans ses rangs, l’EPFL lance son virage vert

Un campus bétonné, un futur fait de technologie et de minéral… ça, c’était avant, a décidé l’EPFL. En se promenant entre les bâtiments de l’école durant ses portes ouvertes ce week-end, les premières depuis 2019, on y trouvait davantage de végétation, de la vaisselle consignée, des enfants jouant avec des fleurs en papier mues par des panneaux solaires… et de multiples ateliers et conférences portant de près ou de loin sur la durabilité. Outre la tendance générale, incontournable, ce virage répond à un besoin révélé par une étude encore inédite sur la santé mentale des étudiants et collaborateurs.