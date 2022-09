Timothée Chalamet : Consterné par les réseaux sociaux

Faisant référence au cyberharcèlement et aux critiques que n’importe quel internaute peut recevoir, le Franco-Américain, qui était venu présenter son nouveau film, «Bones and All», dans une tenue sexy, a continué son analyse: «Sans porter de jugement là-dessus, vous pouvez trouver une réelle communauté là-bas, mais je pense que c’est difficile d’être en vie maintenant, avec les réseaux sociaux.» Et le constat du héros de «Dune» est alarmant: «Je pense que l’effondrement de la société est dans l’air et sans être prétentieux, c’est la raison pour laquelle j’espère que les films comptent, parce que c’est le rôle de l’artiste de mettre en lumière ce qui se passe.»