France : Construction de la plus grande ferme d’insectes du monde

Une start-up a inauguré jeudi le chantier d’une future ferme géante abritant des insectes destinés à l’alimentation et à la production d’engrais.

La start-up française Ynsect, spécialisée dans l’élevage et la transformation d’insectes pour l’alimentation animale, humaine et les engrais, a inauguré jeudi le chantier de son site Ynfarm, dans le nord de la France, «plus grande ferme verticale du monde» qui doit ouvrir fin 2021 ou début 2022. Située sur la commune de Poulainville, la ferme de 36 mètres de haut et d’une surface de 45’000 m², «carbone négatif», devrait produire 100’000 tonnes d’ingrédients à base d’insectes par an (poudres, huiles et engrais) lors de sa mise en production en 2022 puis 200’000 tonnes à partir de 2023.

Le scarabée Molitor – élevé dans une «fermilière» inspirée du modèle des fourmilières – possède une forte teneur en protéines. Il s’agit d’une espèce «grégaire et nocturne», ce qui en «facilite son élevage», explique l’entreprise. Lorsque les larves Molitor arrivent à maturité, «95% d’entre elles sont étuvées, stérilisées puis transformées en protéines et en huile premium», les 5% de larves restantes «deviennent adultes et se reproduisent pour assurer le renouvellement de la population juvénile». La start-up française, membre du Next 40, le club des start-up françaises les plus prometteuses, possède déjà une ferme dans le Jura (Est) et a récemment acquis l’entreprise néerlandaise Protifarm. A l’avenir, elle ambitionne «de déployer un réseau de plus de 100 fermes verticales dans le monde».