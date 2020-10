Valais : Construction de résidences principales: Bagnes déboutée par le TF

Un particulier qui souhaitait construire une résidence principale à Bagnes dans une zone dévolue aux résidences secondaires s’était vu notifier un refus de construire par le Tribunal cantonal. Dans un arrêt du 14 septembre, le Tribunal fédéral a confirmé la décision des juges cantonaux.

La commune de Bagnes s’est basée sur son règlement pour continuer à autoriser entre 2013 et 2019 la construction de résidences principales à Verbier dans une zone dévolue aux résidences secondaires. Le Tribunal fédéral (TF) vient de la désavouer.

Se basant sur ce règlement et en dépit de l’entrée en vigueur de la Lex Weber en 2013 limitant les constructions de résidences secondaires, la commune continue à autoriser dans cette zone la construction de chalets en résidence principale. Et lorsque, en 2019, le Tribunal cantonal (TC) rejette le recours d’un particulier contre une annulation de construire, la commune entre dans la procédure et fait appel au TF.