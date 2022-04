Pénuries et hausse des prix: Construction fragilisée en Suisse: «Il y a des chantiers qui ne démarrent pas»

Nicolas Reymond est membre de l’administration d’une entreprise familiale active dans le canton de Vaud. La firme compte une quinzaine d’employés et est spécialisée dans le transport de sable, de béton et de gravier destinés à divers chantiers. Après deux ans de Covid, il s’attendait à une reprise, mais la guerre en Ukraine a fait planer de nouvelles incertitudes. Pas de problème d’approvisionnement, mais l’augmentation des coûts de l’énergie se répercute à tous les niveaux, résume-t-il.

La hausse récente des prix, «on l’a prise un peu dans les gencives», lance l’entrepreneur, qui détaille dans quels domaines les factures ont pris l’ascenseur. Le litre de diesel est passé de 1 fr. 39 en avril 2021 à un peu plus de 2 francs actuellement. Nicolas Reymond évoque aussi la taxe CO 2 payées par les cimentiers, grands consommateurs d’énergies fossiles.

En attendant des conditions plus favorables

Comme le prix de ces dernières augmente, la taxe aussi, et ce sont les intermédiaires puis les clients qui paient au final. Dans l’entreprise vaudoise, la tonne de ciment est aujourd’hui à environ 6 francs plus chère. Pour la construction d’un immeuble de trois étages qui nécessite entre 500 et 700 m 3 de béton, cela fait 1800 francs supplémentaires.

«On prend une partie des coûts supplémentaires à notre charge», précise-t-il encore. Mais il constate qu’avec la hausse des prix les investisseurs et acheteurs de biens immobiliers deviennent frileux et temporisent en espérant revoir des conditions plus favorables. «Il y a des chantiers qui ne démarrent pas», glisse-t-il, tout en disant ne pas avoir eu vent de projets de construction qui auraient dû être interrompus à cause de la situation actuelle.