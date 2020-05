Canton du Valais

Constructions illicites: la commune de Bagnes au pied du mur

Plusieurs délais sont imposés à la commune de Bagnes dans son processus de régularisation des dossiers de constructions illicites à Verbier. Sinon, le canton prendra la main.

La commune de Bagnes (VS) est sommée de terminer le processus de régularisation des dossiers de constructions illicites à Verbier d’ici à la fin de l’année. Passé ce délai, le Conseil d’Etat lancera une procédure tendant à se substituer aux autorités communales.

Il s’appuie ainsi sur les recommandations de l’avocat et ancien président du Tribunal administratif fédéral Jean-Luc Baechler entendu en tant qu’expert mandaté sur cette affaire. Plusieurs délais sont imposés à Bagnes, note jeudi le Conseil d’Etat dans un communiqué, qui rappelle que la commune s’était «elle-même fixé ce délai» de quatre ans.

«Cette sommation ne nous surprend pas puisqu’elle fait suite à l’expertise de M. Baechler», réagit le président de la commune Eloi Rossier auprès de Keystone-ATS. Depuis le dépôt de la première expertise, la commune n’a cessé de se donner les moyens de terminer sa mission en engageant du personnel supplémentaire et en cherchant de l’aide auprès d’une étude spécialisée dans le droit des constructions. «Il est temps de mettre un terme à cette affaire», ajoute-t-il.

Rapport final pour janvier

Dans le détail, pour le 31 août, la commune est sommée de procéder à l’inventaire des 691 dossiers qu’elle considère comme conformes, auxquels pourront s’ajouter tout ou partie des 148 dossiers en cours d’examen, et d’établir pour chacun de ces dossiers un constat de légalité. Le Conseil d’Etat se réserve le droit de procéder ensuite à une vérification par échantillonnage.

La commune doit en outre avoir procédé à l’examen systématique et individuel des dossiers restants pour le 31 décembre. Chaque cas examiné doit ensuite se traduire par une décision conforme aux exigences légales et à la jurisprudence, motivée en bonne et due forme y compris sous l’angle de la révocation, détaille le texte.