Consultation: Le Conseil fédéral veut combler une lacune de l’assurance-accidents

Imaginons un étudiant n’ayant pas encore d’activité professionnelle. Il tombe à ski et se casse une jambe. Quelques années plus tard, alors qu’il a commencé à travailler, il souffre de séquelles liées à son accident. Il doit arrêter de travailler pendant plusieurs semaines. L’étudiant ne touchera pas d’indemnités journalières de la part de l’assurance-accidents de l’employeur, puisque son arrêt de travail est lié à un accident survenu alors qu’il n’était pas assuré, puisque non professionnellement actif.

Le Conseil fédéral veut que cela change, et désire donc modifier la LAA en conséquence. Les rechutes et les séquelles tardives dont souffre un assuré à la suite d’un accident qui n’a pas été assuré par la LAA et qui est survenu avant l’âge de 25 ans devraient donc également être considérées comme étant des accidents non professionnels.