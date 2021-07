Belgique : Contaminée simultanément par deux variants, une nonagénaire décède

Des chercheurs belges ont fait état dimanche du cas inédit d'une femme décédée en mars du Covid-19, après avoir été infectée simultanément par deux variants différents.

«C'est l'un des premiers cas documentés de co-infection avec deux variants préoccupants du SARS-CoV-2», a indiqué la biologiste moléculaire Anne Vankeerberghen, auteure de l'étude, citée dans un communiqué du Congrès européen de microbiologie clinique et maladies infectieuses (ECCMID).

Le 3 mars 2021, cette femme de 90 ans, sans antécédents médicaux particuliers et non vaccinée, avait été admise dans un hôpital de la ville belge d'Aalst après une série de chutes, selon cette étude de cas, présentée devant le Congrès et revue par les pairs de son comité de sélection.