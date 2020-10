France : Contenus haineux: Twitter rencontrera des associations

Le réseau social, accusé d’«inaction face à la haine en ligne» par plusieurs associations, devra rencontrer ces dernières en présence d’un médiateur, a ordonné ce lundi la justice française.

La justice française a ordonné lundi une médiation entre Twitter et des associations de lutte contre les discriminations. Ces dernières avaient assigné en mai le réseau social pour «inaction face à la haine en ligne».

L’Union des étudiants juifs de France (UEJF), SOS racisme, SOS Homophobie et J’accuse ont assigné Twitter, estimant que le réseau social manquait de manière «ancienne et persistante» à ses obligations en matière de modération des contenus. Le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) s’est joint à la procédure.