France : Contesté en Alsace, Amazon s’implante à Metz

Le géant américain de la vente en ligne a prévu d’ouvrir à l’été 2021 un grand entrepôt dans la métropole de Metz et promis la création de 1000 emplois dans les trois ans.

Création d’emplois

«Opérationnel à l’été 2021, le site va entraîner la création de 1000 emplois en CDI dans les trois années suivant son ouverture», assure Amazon mardi dans un communiqué. François Grosdidier, président de Metz-Métropole, explique qu’il s’agit «de la création nette d’emplois la plus importante depuis l’arrivée de PSA il y a plus de 40 ans».

L’argument porte en particulier dans les régions «où le marché de l’emploi est faible», estime à l’AFP Jérôme Guilain, secrétaire (Sud Solidaire) du CSE d’Amazon à Lauwin-Planque, dans le Nord. «C’est beaucoup plus simple pour eux de s’implanter sur des bassins comme Amiens où il y avait beaucoup de fermetures», abonde Sandra Holota, déléguée syndicale CGT sur le site de Boves, un endroit «où on a un grand besoin d’embauches».

Syndicats et opposants nuancent

Amazon martèle le nombre d’emplois créés – il vise 14’500 CDI en France à fin 2021 –, mais les syndicats nuancent. «Il y a beaucoup de turnover, rares sont ceux qui restent plus de 3 ou 5 ans», explique Jérôme Guilain. «On est toujours suivis par GPS, le chef sait où on est à la seconde près. Il faut être fort mentalement pour tenir longtemps.»

Le sociologue à l’université de Paris Vincent Chabault, auteur en janvier d’un «Eloge du magasin», est prudent vis-à-vis de «ces discours militants, d’un côté comme de l’autre», mais estime que «l’argument de l’emploi avancé par Amazon devient de plus en plus périmé parce qu’on parle d’emplois largement robotisables» dans les entrepôts.

Effet sur l’environnement

«Le volume des livraisons, un milliard de colis par an, essentiellement à domicile, peut générer des émissions de gaz à effet de serre et des particules fines, aux conséquences sanitaires majeures», indiquait-il, préconisant, pêle-mêle, la décarbonation des flottes de livraison, une réforme rapide de la fiscalité du commerce ou de celle pesant sur les multinationales.

«Qu’on le veuille ou non, on ne peut plus faire sans Amazon... Mais on n’est pas obligé de ne faire qu’avec Amazon», conclut Laurent Dégousée de SUD-Solidaires. «Les concurrents arrivent, les syndicats se développent...» Mais le géant américain «doit se sur-responsabiliser, on ne peut pas être un n°1 non exemplaire».