Vendredi après-midi, le Conseil fédéral doit présenter son plan pour la deuxième vague d’assouplissements qui devraient entrer en vigueur le 22 mars. On parle notamment d’ouverture des terrasses, voire des restaurants tout court, ou encore de permettre des manifestations sportives ou culturelles avec un public restreint ainsi que de lâcher du lest sur le télétravail obligatoire.

Il avait fixé quatre critères épidémiologiques pour décider d’aller de l’avant ou non, tout en disant qu’il n’y aurait pas d’automatisme afin de garder une marge de manœuvre. Certains indicateurs plaident pour un relâchement, d’autres pour le statu quo. Le choix risque d’être plus compliqué que jamais.

En faveur des réouvertures

Les Grisons ont mené l’expérience. Dépister plus massivement a, contrairement à ce que l’on aurait pu croire, mené à une diminution des cas sur la durée, car on parvenait mieux à identifier les porteurs asymptomatiques et empêcher qu’ils ne répandent le virus plus loin.