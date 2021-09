Trafic routier - Contournement de Morges: «On ne peut pas attendre 20 ans sans rien faire»

Les Morgiens ne sont pas près d’en finir avec l’autoroute qui coupe leur ville en deux. En effet, les projets de contournement sont au point mort, comme l’avait indiqué l’Office fédéral des routes (Ofrou) en juillet à 24 heures . Les projets sont bloqués par des recours et le grand contournement de Morges n’est plus d’actualité en ce moment, avait expliqué en substance son porte-parole. Berne n’envisage désormais la réalisation de ce contournement qu’à l’horizon 2040. Du coup, le conseiller national François Pointet (Vert’lib) s’impatiente. Il vient d’interpeller le Conseil fédéral.

«Le projet traîne et les normes contre le bruit ne sont toujours pas respectées», explique le Vaudois. «J’aimerais d’une part comprendre pourquoi il y a autant de retard et pourquoi l’Ofrou ne prend aucune mesure pour atténuer les nuisances sonores auxquelles toujours plus de riverains de la traversée autoroutière sont exposés. L’Ofrou ne peut pas temporiser en répondant que les problèmes actuels seront réglés par un projet qui n’a plus aucune chance de voir le jour avant 20-30 ans. On ne peut pas attendre sans rien faire», estime-t-il.