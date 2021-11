La Chaux-de-Fonds (NE) – Contournement routier soumis en votation: projet du passe ou d’avenir?

« La solution serait de combiner des incitations à moins utiliser les voitures et développer les transports publics , propose Romain Roustant. Nous ne sommes plus à l’époque du tout à l ’ automobile , comme lors de la construction du tunnel sous L a Vue-des-Alpes », insiste-t-il au nom des référendaires. Pour l’ É tat, la Ville et même l’Association des communes (ACN), mobilisés en faveur du «oui», le s but s s ont de renforcer l ’ attractivité des M ontagnes neuchâteloises et d’améliorer la qualité de vie dans une région où la voiture est vue comme difficilement remplaçable. Pour eux, l’utilisation des transports publics et la mobilité douce seront renforcées avec l’aménagement de rues piétonnes, en plus de la route d’évitement.