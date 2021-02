Coronavirus : Contraction record de l’économie britannique en 2020

Conséquence de la pandémie de coronavirus, l’économie britannique a subi une contraction record de 9,9% en 2020, selon l’Office national des statistiques (ONS).

L’Office national des statistiques explique que «le niveau du PIB britannique reste en baisse de 7,8% comparé à un an plus tôt au quatrième trimestre».

Allègement à Noël

La fermeture des établissements d’hôtellerie, restauration et services de traiteur ou alimentation, du commerce de gros et détail, ainsi que des entreprises du secteur de l’art, divertissements et loisirs ont pesé le plus lourd dans la contraction enregistrée.