Ouest lausannois

Contractuels virés: «ils passaient trop de temps à boire du café»

L’examen des comptes 2019 de la POL a révélé une importante baisse des amendes d’ordre. Sur 12 pervenches, 3 ont été licenciés et au moins 5 ont démissionné.

Les assistants de police (ASP) ont pour mission de contrôler le stationnement et d’assurer une présence sur l’espace public. Mais ce cahier des charges n’était apparemment pas bien rempli par ceux de la Police de l’Ouest lausannois (POL), puisque, sur douze contractuels, trois ont été licenciés en 2018 et sept ont reçu des avertissements. Et, dans les mois suivants, au moins cinq ont fini par démissionner. Sans donner de détails, le commandant Frédéric Schaer illustre: «C’est comme un employé en télétravail dont on s’apercevait qu’il travaille vingt heures par semaine au lieu de quarante, sur une période prolongée». Tout cela s’est répercuté sur les comptes 2019 de la POL, qui a enregistré une diminution des amendes d’ordre de 13% (soit 4891 prunes en moins).