Initiative populaire – Contraindre les distributeurs à baisser le prix de la viande bio

La Protection suisse des animaux (PSA) prévoit une initiative populaire qui obligerait Coop et Migros à vendre la viande bio à un prix plus avantageux. Car actuellement, elle se vend mal en raison de son prix élevé, estime la PSA.

AFP

La tendance se confirme depuis plusieurs années déjà: en Suisse, les consommateurs veulent du durable. Que ce soit pour les aliments pour bébés, le vin, la bière, les légumes et les fruits. En effet, la part de marché des labels bio ne cesse d’augmenter et ce à un rythme effréné.

Pourtant, il existe un produit pour lequel la production durable pose problème, rappelle ce dimanche la «NZZ am Sonntag»: la viande. La part du bio pour cet aliment est en effet faible. Elle ne représente que 3% du marché total pour le porc ou le poulet. Les chiffres sont un peu plus réjouissants si l’on y ajoute les labels qui ne sont pas biologiques, mais qui produisent selon des normes qui vont au-delà du minimum imposé par la loi suisse sur la protection des animaux. Il s’agit par exemple d’IP Suisse, d’Optigal ou de Naturafarm. En ce qui concerne le boeuf, le porc et l’agneau, la part de labels a récemment diminué.

Des différences de prix parfois énormes

La situation actuelle ne convient pas à la Protection suisse des animaux (PSA). La faîtière regroupant plus de 70 organisations de protection des animaux s’engage depuis des années pour une plus grande part de viande labellisée, qu’elle soit bio ou produite de manière respectueuse envers les animaux. Des recherches du dominical montrent que la PSA prévoit de lancer une initiative populaire visant à stimuler les ventes de viande produite dans le respect des animaux. Actuellement, la PSA ne sait pas encore exactement comment s’y prendre. C’est pourquoi elle s’est adressée à des experts juridiques.

L’information a été confirmée par Stefan Flückiger, directeur de la politique agricole à la PSA. «Nous aurions espéré que la protection des animaux profite de la tendance du durable», déplore-t-il. La raison pour laquelle les consommateurs s’offrent volontiers des légumes bio, mais boudent la viande produite dans le respect des animaux est vite trouvée, selon lui: les différences de prix entre le produit conventionnel et le produit labellisé sont parfois énormes pour la viande. Ainsi, chez Coop, le blanc de poulet étranger Prix Garantie en grand emballage coûte 1,23 franc les 100 grammes. Son équivalent suisse Naturaplan coûte 5.95 francs pour la même quantité. Soit presque cinq fois plus.

Beaucoup de fournisseurs et peu d’acheteurs

Stefan Flückiger est conscient du fait qu’une initiative populaire est un «instrument puissant». Raison pour laquelle, elle doit être «formulée de manière très précise pour obtenir l’approbation (ndlr: du peuple) et avoir un impact». Et d’ajouter: «C’est ce à quoi nous travaillons maintenant.»

L’économiste Mathias Binswanger, de la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse (FHNW), soutient la PSA dans sa démarche. Selon lui, il existe une défaillance dans le marché de la viande. Les paysans représentent certes beaucoup de fournisseurs. Or, les acheteurs sont peu nombreux. «Il s’agit essentiellement des entreprises de transformation de la viande de Coop et de Migros, et de quelques autres.» Mathias Binswanger soupçonne ces firmes d’empocher une marge trop élevée sur la viande labellisée.

Situation «win-win»

Selon l’économiste, il faut absolument impliquer les agriculteurs dans la démarche. «À terme, les agriculteurs devraient recevoir plus d’argent et les prix de la viande labellisée devraient baisser pour les clients.» Selon lui, il s’agirait là d’une situation «win-win».