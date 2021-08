Vaud - Contraint à l’arrêt de travail pour s’occuper de ses enfants

«Le choix de déplacer ces enfants plutôt que d’autres a été jugé le plus pertinent», explique Laurent Häller, responsable opérationnel d’Ajenol. Sylvain, lui, est persuadé que c’est le planning professionnel du couple qui a fait passer ses enfants après d’autres: «Les gens qui ont des horaires réguliers sont prioritaires, c’est plus facile de caser leurs enfants. Résultat, notre planification de garde devient caduque du jour au lendemain», déplore le père de famille, qui est aujourd’hui en arrêt de travail pour pouvoir s’occuper de sa progéniture, le temps de trouver une solution à long terme. Une «situation aberrante, compte tenu du contexte sanitaire actuel, et qui met en difficulté mon employeur et ma santé mentale», insiste-t-il.