Football : Contraint au nul, Arsenal perd un peu de son avance

Le but de Granit Xhaka n’a pas permis à Arsenal de s’imposer à Southampton (1-1). Arsenal reste en tête de la Premier League même si son avance est désormais réduite.

Sans doute un peu émoussé par la succession des matches, Arsenal a laissé filer deux points à Southampton (1-1), dimanche, pour la 13e journée de Premier League et voit Manchester City, vainqueur samedi, revenir dans sa roue. Avec 28 points, l’avance des Gunners se réduit à deux unités.

Devenu l’une des pièces maîtresses d’un club où il semblait perdu sous Unai Emery, le Suisse n’avait plus marqué lors de deux matches consécutifs depuis ses deux premiers buts en rouge et blanc, en septembre 2016. Après ce but, Arsenal a continué à dominer, mais s’est créé assez peu d’occasions jusqu’à la pause, si ce n’est une volée de Gabriel Jesus (44e).