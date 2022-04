États-Unis : Contrainte de poignarder ses pitbulls pour sauver sa fille

Une mère de famille californienne a dû faire usage d’un couteau pour neutraliser ses deux chiens, qui étaient en train de s’acharner sur son bébé. L’un des deux animaux est mort, l’enfant a survécu.

Il était environ 22h15 quand les deux pitbulls de Jamie Morales ont attaqué sa fille Ruby, dimanche à Pico Rivera (Californie). Toute la famille s’est alors ruée sur les chiens pour essayer de secourir le bébé d’un an. Même la grand-mère de l’enfant est passée à l’action: «J’ai vu que le chien était accroché à sa jambe gauche. C’est là que j’ai dû carrément mettre ma main dans ses mâchoires et les ouvrir. À ce moment-là, il l’a relâchée», raconte Margaret Morales à ABC 7 .

La grand-maman a été mordue à la main: «Elle est assez sévèrement ouverte», précise-t-elle. Également aux prises avec les deux chiens, la mère de Ruby a été blessée au visage. Constatant qu’elle, sa mère, son frère et sa sœur n’arrivaient pas à prendre le dessus sur les pitbulls, Jamie a opté pour une solution radicale. «Il fallait que je poignarde les chiens. C’était soit eux, soit ma fille, et j’ai choisi ma fille», témoigne-t-elle. Les deux chiens ont reçu des coups de couteau. Un seul a survécu, l’autre sera euthanasié, rapporte KTLA .

La petite Ruby, elle, a souffert d’une fracture de la hanche et de morsures à une jambe, à une épaule et à une oreille. Elle a été hospitalisée et opérée à Los Angeles. Ses jours ne sont pas en danger. La tante du bébé a également été blessée. Selon leurs propriétaires, les deux chiens avaient 3 ans et vivaient avec eux depuis quelques mois. Ils ne s’étaient jamais montrés agressifs avant l’attaque de dimanche. Le maire de Paco Rivera a proposé un soutien psychologique à la famille.