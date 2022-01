Coronavirus : Contraints de fermer à cause des quarantaines de leurs employés

Dans les cantons des Grisons et du Valais, des restaurants, des hôtels et des entreprises touristiques ont de plus en plus de mal à maintenir leur activité. La cause? Trop d’employés se retrouvent isolés en même temps.

À Davos (photo) comme à St-Moritz ou encore Arosa (GR), de nombreux établissements ont fermé momentanément leurs portes. AFP

Alors que les hôtels et restaurants des Grisons ont connu une bonne période des Fêtes, la situation semble aujourd’hui s’inverser à cause du variant Omicron. Dans tout le canton, ces établissements se retrouvent désormais en difficulté pour maintenir leur activité: plusieurs ont même dû fermer leurs portes après que tous les employés ont été testés positifs.

Comme il l’explique dans les colonnes du «Blick», Marc Tischhauser, directeur de GastroSuisse Grisons, la situation est tendue. «Les établissements qui n’ont pas tous leurs employés en quarantaine compensent les absences sur une certaine période par un surcroît de travail des autres collaborateurs», dit-il.

Se prêter du personnel

La situation s’est aussi détériorée en Valais, bien que les stations aient mis en place toute une série de mesures pour les Fêtes. D’ailleurs, le secteur touristique n’est pas le seul à être touché de plein fouet par l’absence de personnel. Comme le révélaient nos confrères de la «RTS», entre Noël et Nouvel-An, la moitié du personnel de la permanence médicale de Crans-Montana était en isolement et seuls deux médecins étaient encore en poste.

Et alors que la haute saison se termine samedi, plusieurs stations voient leurs établissements devoir fermer en raison des quarantaines de leurs employés. C’est entre autres le cas à Zermatt et à Verbier. Ceux encore ouverts cherchent désormais des solutions pour le rester. Cela passe notamment par la collaboration. «En se prêtant mutuellement du personnel, on peut éviter des fermetures», explique dans le «Blick» Simon Wiget, directeur du tourisme de Verbier (VS).