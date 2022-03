Présidentielle française : «Contrairement à d’autres, je n’aurais jamais pu tomber amoureuse d’un ado»

Au détour d’une petite phrase, Anne Hidalgo a semblé s’en prendre à Brigitte Macron et à sa différence d’âge avec le président français. La candidate socialiste assure que non.

Une petite pique qui semble faire référence à l’histoire d’amour entre Brigitte et Emmanuel Macron. En effet, l’actuel président français n’avait que 16 ans quand il s’était juré d’épouser un jour sa prof de théâtre au lycée, de 24 ans son aînée. Pour faire taire les rumeurs, Brigitte Auzière avait fini par changer d’école et Emmanuel Macron avait poursuivi ses études à Paris. Ce n’est que plusieurs années plus tard que l’enseignante et son ex-élève s’étaient retrouvés, avant de se marier en 2007.